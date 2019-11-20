В Татарстане на один день заработает горячая линия по вопросам маткапитала

Ко Дню матери в Татарстане откроется горячая линия по вопросам использования материнского капитала. Об этом на пресс-конференции журналистам заявила начальник отдела социальных выплат ОПФР по РТ Гюльсина Сабирова.

Горячая линия откроется 26 ноября и будет работать один день. С 10 утра до 16 часов дня будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27 по всей республике. Специалисты смогут прояснить ответы на все вопросы граждан по использованию материнского капитала.

Ранее «Реальное время» опубликовало результаты исследования, по которым большинство россиян не получают положенные им меры социальной поддержки, такие как социальные выплаты, льготы и компенсации.