ФРП одобрил заем татарстанской компании для производства КАМАЗов

Фонд развития промышленности одобрил заем на 300 млн рублей татарстанскому предприятию ОАО «РИАТ». Это сделано в рамках нацпроекта «Производительность труда».

На полученные средства будут куплены комплексы заготовительного, механообрабатывающего, сварочного, сборочного и окрасочного оборудования для производства автомобилей КАМАЗ с доработками для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях. В планах у компании выпускать в новом корпусе до 2 тыс. спецавтомобилей в год.

За счет нового оборудования производительность труда на предприятии к 2024 году вырастет на 24%. Общий бюджет проекта составляет 422,3 млн рублей, передает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ открывает вторую линию сборочного пункта в Узбекистане.