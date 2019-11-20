Американская фигуристка Белл: «Самые близкие отношения из россиянок у меня с Загитовой»

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о дружбе с российскими спортсменками.

— Вы упоминали, что планируете изучать тройной аксель. Есть желание повторить достижение Туктамышевой, которая исполняет этот элемент в 22 года?

— Да, Лиза может служить мне источником вдохновения совершенно точно! Я очень уважаю ее. У Туктамышевой был тройной аксель в юном возрасте, потом она его теряла и несколько лет боролась, чтобы вернуть. Теперь она вновь стала очень сильной, делает два трикселя в произвольной — это очень впечатляет и лишний раз доказывает, что у нас нет ограничений. Однако я иду в своем ритме, и пока для меня важно стабильно показывать то, что я могу сейчас.

— С кем из российских фигуристок вы еще поддерживаете хорошие отношения? Евгения Медведева, например, подходила и поздравляла вас после завоевания бронзовой медали.

— Я уважаю каждую из них как спортсменку и как личность, но больше всего мне довелось общаться с Алиной. С другими российскими фигуристками я пока не так знакома, но они все очень милые. Думаю, что самые близкие отношения из россиянок у меня с Загитовой, потому что мы много вместе участвовали в шоу, но Евгению я тоже уважаю, — приводит слова Белл gazeta.ru.