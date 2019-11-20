Путин призвал увеличить реальные доходы россиян

Владимир Путин призвал правительство России направить силы на увеличение реальных доходов россиян. Существующие результаты этой работы он назвал «весьма скромными».

Свое заявление президент озвучил на форуме ВТБ Капитала «Россия зовет!».

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Ранее «Реальное время» сообщало, что Федеральная служба статистики удивила россиян, заявив, что их реальные доходы в третьем квартале года резко выросли.