В России предложили создать федеральную программу арендного жилья

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила Минстрою России разработать федеральную программу по строительству арендного жилья.

«Конкретное предложение — разработать эту программу, требования и условия ее функционирования. Потому что по-другому мы эту тему не сдвинем с мертвой точки», — сказала она.

По словам Хованской, подобная программа необходима для того, чтобы решить проблемы с жильем большого количества очередников в стране. В ответ на ее инициативу замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин указал, что на сегодняшний день на российском рынке нет инвесторов, которые могли бы быть заинтересованы в строительстве арендных домов.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомова предложил сделать финансовым инструментом строительства данного вида жилья компанию «Дом.РФ».

Однако Стасишин подчеркнул, что в таком случае следует делать отдельную программу и добиваться выделения финансирования, пишет «РИА Новости».

«Нужно тогда с учетом невозможности сегодня привлекать деньги с рынка и заинтересовывать инвесторов, делать отдельную программу и добиваться выделения финансирования. Только я бы это делал не через докапитализацию «Дом.РФ», а напрямую через субсидии регионам», — ответил замминистра.

Напомним, что в Татарстане реализуется программа арендного жилья, которая направлена на развитие городов и районов республики и призвана обеспечить жильем приглашенных молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что в Черемшане началось строительство арендного жилья.