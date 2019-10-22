В Черемшане началось строительство арендного жилья

Госжилфонд при президенте РТ начал строительство 16-квартирного дома в селе Черемшан Черемшанского района. Двухподъездный двухэтажный жилой дом по ул. Дорожной, 30а возводится в рамках программы арендного жилья. Общая жилая площадь квартир составит 671,4 кв. м. В доме 10 однокомнатных квартир и шесть двухкомнатных.

Техническим заказчиком объекта является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», подрядчиком — ООО «Артстрой». На сегодняшний день на стройплощадке ведется устройство фундамента здания. В эксплуатацию объект планируется сдать во второй половине 2020 года.

Напомним, в минувшую субботу, 19 октября, состоялось торжественное заселение 27-квартирного арендного дома от Госжилфонда РТ в пгт. Камское Устье Камско-Устьинского района. Его подрядчиком выступило ООО «МНГ ГРУП».

В трехэтажном доме шесть — однокомнатных, 15 — двухкомнатных и шесть трехкомнатных квартир. Общая площадь жилья — 1,6 тыс. кв. м. Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожаротушения. В новостройке предусмотрено индивидуальное поквартирное отопление.

Программа арендного жилья направлена на развитие городов и районов республики и призвана обеспечить жильем приглашенных молодых специалистов.

В 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров.