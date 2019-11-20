В России анонсировали запуск «безлюдного производства»

Фото: Сергей Афанасьев

«Норникель» начинает внедрять технологии безлюдного производства.



«Это означает, что при помощи различного рода механизмов, дронов в том числе, мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», — сказал президент компании Владимир Потанин.

«По его словам, не все хотят работать водителями или шахтерами. И гораздо приятнее работать оператором, сидя в приличном помещении и работая с компьютером, анализируя те данные, которые поступают в моем примере из шахты, чем физически ходить по этой шахте», — цитирует Потанина RNS.

Ранее СМИ сообщили, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны из-за роботизации. Всего «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек.