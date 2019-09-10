СМИ: более 20 млн россиян могут потерять работу из-за роботизации

К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны из-за роботизации. Всего «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек.

Специалисты РАНХиГС рассчитали долю однообразных действий в различных отраслях и выяснили, где их много и какие из них будут автоматизированы в первую очередь. Так, роботы могут выполнять большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском автоматизации здесь находятся 73% занятых), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).

Решением проблемы эксперты называют введение дополнительных налогов на роботов, а также переход на четырехдневную рабочую неделю или шестичасовой рабочий день, передают «Известия».