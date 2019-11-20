Росстат назвал сферы деятельности с наибольшим числом работников

В Росстате рассказали, в каких сферах деятельности наблюдается наибольшее число работников.

На конец 2018 года больше всего работников было зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — в ней были заняты 19,1% работников от общего числа. Далее идут обрабатывающие производства (14,1%), строительство (8,9%), образование (7,6%), транспортировка и хранение (7,5%), пишет RT.

Меньше всего работников было занято в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (1%), в научных исследованиях и разработках (1,2%), добыче полезных ископаемых и деятельности в области культуры и спорта (по 1,6%), а также в финансовой и страховой деятельности (1,9%).

Всего в России на конец прошлого года работали более 71 млн человек.

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