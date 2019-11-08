Аналитики назвали топ-10 самых популярных вакансий Татарстана

Специалисты выяснили, какие вакансии в Татарстане наиболее привлекают соискателей. Также аналитики назвали самых популярных работодателей.

Сервис HeadHunter проанализировал поисковые запросы пользователей и нашел топ-10 профессий, которыми интересуются жители республики.

На первом месте стоит вакансия бухгалтера, за месяц работу по этому запросу искали более 36 тысяч раз, передает пресс-служба сервиса.

В первую тройку входят также водители (около 15 тысяч) и администраторы (более 10 тысяч).

Кроме этого, жители Татарстана активно ищут предложения для главного бухгалтера, экономиста, юриста, инженера, мерчендайзера, менеджера, торгового представителя и оператора 1С.

Среди популярных вакансий также кладовщик, руководитель, офис-менеджер, менеджер по продажам, продавец-консультант. Их искали почти 4 тысячи раз.

«2927 раз татарстанцы искали на hh.ru предложения для поваров, 2638 — для грузчиков», — добавила Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

Кроме вакансий некоторые соискатели ищут на сайте предложения от конкретных работодателей, например «Газпром» (1345), «Сбербанк» (939 запросов) или «Леруа Мерлен» (882 запроса).

Ранее эксперты назвали список наиболее востребованных профессий на ближайшие годы. В их число вошли и бухгалтеры.

