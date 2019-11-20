В России могут начать штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации предложил включить новый в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, которые шумят ночью.



Штраф составит от 1 до 3 тыс. рублей, он предусмотрен для россиян, совершающих в ночное время (с 23.00 до 7.00) «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан». Под шумом подразумевается слишком громкое пение, использование звуковоспроизводящих устройств, крики, а также проведение строительных работ.



Сейчас, чтобы полиция выезжала в случае жалобы жителей на шум от соседей, требуется наличие дополнительных соглашений региональных властей с правоохранительными органами. Такие договоры подписаны в 28 из 85 субъектов России, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что в Башкирии может появиться «час тишины» днем.