В Башкирии может появиться «час тишины» днем

Депутаты Госсобрания Башкирии обсуждают введение в республике «часа тишины» в дневное время.

«Мы получаем большое количество обращений граждан с просьбой законодательно установить период тишины в дневное время», — рассказал председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Он отметил, что с данной просьбой в основном обращаются родители малолетних детей, чей дневной сон может нарушаться из-за шума соседей. Однако Толкачев подчеркнул,что о полном запрете шумных работ речи не идет.

Также председатель Курултая рассказал, что соседям очень сложно договориться о часах тишины, однако детям дневной сон необходим. Тем более с распространением частных детских садов в жилых домах проблема становится еще актуальнее, передает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

«Мы изучим практику наших коллег и приступим к выработке нормативного документа», — заключил Толкачев.

Напомним, ранее подобной инициативой заинтересовались депутаты Госсовета Татарстана. Однако представители бизнеса не загорелись данной идеей, в ситуации разбиралось «Реальное время».

