Медведев рассказал о подготовке новых планов по интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что правительства России и Белоруссии за неделю разработают новые версии дорожных карт по интеграции стран. По его словам, стороны сближаются ежедневно.

«Мы разошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время — буквально за эту неделю — подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы», — заявил Медведев на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

На базе этих версий планируется провести новый раунд переговоров по позициям правительств двух стран, передает ТАСС.

«В конечном счете все это должно быть одобрено президентами двух государств для того, чтобы положить начало еще более существенной работе по подготовке изменения в законодательства РФ и Республики Беларусь», — заключил глава российского правительства.

Ранее появлялись данные, что объединение экономических систем двух государств начнется в 2021 году.