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Самая длинная пробка в Казани растянулась на 3,4 км

19:51, 19.11.2019
Самая длинная пробка в Казани растянулась на 3,4 км

В Казани самой крупной пробкой вторника стал затор на улицах Ершова и Карла Маркса. Он растянулся на 3,4 км.

Пик пробки пришелся на 15:49, сообщает «Яндекс». В этот момент был занят участок от Советской площади до улицы Льва Толстого. Всего же пробка продержалась 1 час 20 минут.

Максимальная загруженность дорог вечером 19 ноября достигла 9 баллов.

Среди крупнейших пробок также заторы на проспекте Победы и улице Арбузова (3,3 км), Тэцевской (3,1 км), улице Мира (2,8 км) и Оренбургском тракте (2,5 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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