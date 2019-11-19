ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на льготы.



В числе льгот, на которые могут претендовать россияне за 5 лет до выхода на пенсию, входят два выходных дня в год на прохождение диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы ПФР.



Вместе с тем предпенсионеры получают гарантию трудовой занятости наравне с беременными женщинами — они не могут быть уволены или не приняты на работу по причине возраста. Если предпенсионарам не удастся трудоустроиться, они могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в размере 11,2 тыс. рублей.

Ранее в ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию.