В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

Жители России предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при условии, если у них нет возможности трудоустроиться.

Выяснилось, что для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного срока с учетом переходного периода, нужно обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться. Отмечается, что на 1 июля текущего года таких получателей было 23,5 тыс. человек.

В ПФР также отметили, что на следующий год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 млрд рублей. В 2021 году планируется потратить 5,6 млрд рублей, в 2022-м — 6,4 млрд рублей.

Также специалисты пояснили, что в этом и следующем году женщины выходят на пенсию в 55,5 года, мужчины — в 60,5 года. С 2021 года женщины будут выходить на пенсию в 56,5 года, а мужчины в 61,5. В 2028 году пенсионный возраст будет установлен для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, пишет «Российская газета».

Ранее Пенсионный фонд объяснил, в чем причина уменьшения пенсии.