В России стали меньше покупать сигарет

По итогам 10 месяцев 2019 года в России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Так, оператор фискальных данных «Платформа ОФД», анализирующий 900 тыс. касс по всей стране, фиксирует снижение покупок сигарет на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В то же время платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков сообщила, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. Также по данным компании наблюдается серьезный рост продаж стиков для систем нагревания табака — с января по октябрь они выросли в 4,5 раза.

Одновременно в аптеках снижается спрос на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью. По данным аналитиков из компании DSM Group, с начала года в аптеках было продано 3,1 млн таких лекарств, что почти на 200 тыс. упаковок меньше, чем в прошлом году (3,3 млн), пишет RT.

Ранее Госдума предложила ввести единую минимальную цену на сигареты.