В Набережных Челнах официант украл автомобильные колеса

В минувшую субботу, 16 ноября, с машины «Лада Приора» сняли и похитили три автомобильных колеса.

Уточняется, что инцидент произошел на стоянке «Тулпар-1» по проспекту Чулман. Обнаружив утром пропажу, владелец машины обратился с заявлением в полицию, указав сумму нанесенного ему материального ущерба — 12 тысяч рублей.

В ходе розыска правоохранители задержали 18-летнего молодого человека, работающего официантом в бильярдном клубе. Похищенное было изъято.

В настоящее время проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено, пишут «Челнинские известия».

Ранее в Татарстане мужчина получил условный срок за продажу краденых коров. Сумма ущерба, нанесенного им, составила 230 тыс. рублей.