В России предложили преподавать в школах региональную историю без политической составляющей

Председатель Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян на совещании в Казани высказался за преподавание в школах региональной истории, но без политики.

«Мне кажется, региональный компонент — это прежде всего роль данного региона в сфере духовной жизни, культуры, цивилизации, психологии, обычаев, нравов. Когда в региональном компоненте начинаются политические сюжеты, мне кажется, это неправильно. Было бы неправильно, если региональный компонент вступит в противоречие с федеральным учебником. Надо находить какие-то пути соответствия», — сказал он.

Ранее в ходе расширенного совещания Ассоциации учителей истории и обществознания в Казани министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала корреспонденту «Реального времени» инициативу празднования Стояния на Угре в контексте преподавания истории в школах. По ее словам, нужно отделять историю и политику.