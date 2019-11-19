Министр просвещения России высказалась о праздновании Стояния на Угре

В ходе расширенного совещания Ассоциации учителей истории и обществознания в Казани министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала корреспонденту «Реального времени» инициативу празднования Стояния на Угре в контексте преподавания истории в школах.

— Работа преподавания, работа с детьми — настолько тонкая и глубокая работа. Давайте отделять историю и политику. Прогибаться под изменчивый мир не стоит. Надо делать дело, которому ты служишь, которому ты веришь. И дети не должны стать заложниками политических разногласий, желания, как сейчас говорят, хайпануть — ответила Васильева на вопрос о целесообразности введения такого праздника.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об учреждении новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на Угре — не принято. Песков также опроверг информацию, что якобы президент России поддержал данную идею. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».

