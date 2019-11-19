В Татарстане наказали сотрудников районной больницы за неправильное хранение наркосодержащих препаратов

По итогам проверки прокуратуры Кукморского района Татарстана главного врача ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» оштрафовали на 20 тыс. рублей за неправильное хранение наркосодержащих препаратов и психотропных веществ.

Установлено, что были допущены нарушения условий температурного режима указанных препаратов - не были помещены в специальные термоконтейнеры, обеспечивающие их хранение при температуре до 15 С. Это является нарушением требований и условий специальной лицензии, выданной больнице.

В результате в отношении главврача возбудили административное дело по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальной лицензией, если специальная лицензия обязательна» и отрафовали. Также пять должностных лиц больницы были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Серпуховском районе Подмосковья полицейские накрыли крупнейшую за несколько лет лабораторию по производству синтетических наркотиков. В месяц там производили до полутора тонн запрещенных веществ. Поставки наркотиков осуществлялись в том числе и в Татарстан.