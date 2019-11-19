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В Татарстане наказали сотрудников районной больницы за неправильное хранение наркосодержащих препаратов

13:16, 19.11.2019
В Татарстане наказали сотрудников районной больницы за неправильное хранение наркосодержащих препаратов
Фото: realnoevremya.ru

По итогам проверки прокуратуры Кукморского района Татарстана главного врача ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» оштрафовали на 20 тыс. рублей за неправильное хранение наркосодержащих препаратов и психотропных веществ.

Установлено, что были допущены нарушения условий температурного режима указанных препаратов - не были помещены в специальные термоконтейнеры, обеспечивающие их хранение при температуре до 15 С. Это является нарушением требований и условий специальной лицензии, выданной больнице.

В результате в отношении главврача возбудили административное дело по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальной лицензией, если специальная лицензия обязательна» и отрафовали. Также пять должностных лиц больницы были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Серпуховском районе Подмосковья полицейские накрыли крупнейшую за несколько лет лабораторию по производству синтетических наркотиков. В месяц там производили до полутора тонн запрещенных веществ. Поставки наркотиков осуществлялись в том числе и в Татарстан.

Происшествия Татарстан
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