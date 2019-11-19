В Набережных Челнах выросло количество владельцев транспорта и недвижимости

В Набережных Челнах выросло количество налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу.

Так, владельцев недвижимости стало больше на 4,9 тыс человек, владельцев авто — на 1,8 тыс человек. За 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет России из Набережных Челнов поступило более 42 млрд рублей, что на 7% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба исполкома города.

«Это обусловлено ростом налогооблагаемой базы, то есть увеличился доход от финансово-хозяйственной деятельности организаций, увеличились объемы реализации товаров работы услуг. Затем у нас на 2% повысилась ставка на НДС, которая была 18% — стала 20%. Также к нам на администрирование пришли 26 крупнейших налогоплательщиков из межрайонной инспекции Республики Татарстан, усилилась контрольно-аналитическая работа», — сообщила начальник инспекции ФНС по Челнам Диана Сагетдинова.

Ранее Минфин назвал рекордным рост поступлений в бюджет после повышения НДС.