В Казани пропала 24-летняя девушка

В Казани начали поиски девушки по имени Диана Замалеева 1995 года рождения, сообщает «Поисковый центр». Сообщается, что девушка пропала 16 ноября, то есть днем ранее. Обстоятельства исчезновения не сообщаются.

Замалеева была одета в куртку цвета хаки ниже колен, черные брюки и такого же цвета кроссовки с розовыми шнурками, головной убор она не надела.

Рост девушки — 155 сантиметром. Телосложение среднее, волосы темные длинны, глаза карие. Виски выбриты.

Напомним, в ноябре в Казани нашли пропавшего девятилетнего мальчика.

