На ремонт дорожно-уличной сети в Набережных Челнах потратят 38,5 млн рублей

Ремонт дорожно-уличной сети в Набережных Челнах обойдет в 38,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Всего планируется отремонтировать 377,6 км дорог. Улицы, на которых должны быть проведены работы, не уточняются. Дорожно-уличная сеть должна быть обновлена до 30 мая 2020 года.

Заказчиком является «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ», финансируются работы из республиканского бюджета.

Тендер был размещен вчера, 18 ноября. Подать заявки можно до 26 ноября. Аукцион состоится 27 ноября.

Ранее сообщалось, что в Татарстане полностью выполнили работы по ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», запланированные на 2019 год.

