В Казань привезли отлитые на старейшем заводе чугунные полы для собора Казанской Богоматери

В Казань доставили чугунные плиты для восстанавливаемого собора Казанской иконы Божией Матери. Плиты отлиты на одном из старейших заводов России, который поставлял чугунные изделия царскому двору.

Заместитель директора компании «Евростройхолдинг» Тимур Алишев рассказал, что плиты воссозданы по историческим архивным фотографиям. Установлены они будут после завершения внутренней отделки, сообщает «Татар-информ».

Ранее на месте строительства собора Казанской иконы Божией матери археологи обнаружили склеп настоятельницы Софьи, заложенный в 1807 году.