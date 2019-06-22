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Археологи в Казани рассказали о находках на месте строительства собора Казанской иконы Божьей матери — видео

21:24, 22.06.2019
Археологи в Казани рассказали о находках на месте строительства собора Казанской иконы Божьей матери — видео
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На месте строительства собора Казанской иконы Божьей матери археологи обнаружили склеп настоятельницы Софьи, заложенный в 1807 году. Попутно была разрыта мощеная площадь, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме того, ученые нашли обломки могильного камня, фрагменты барабана и фронтона оригинального собора, разрушенного в 1932 году.

Брусчатка была расчищена на площади около 100 кв.м.

Напомним, что собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана планируют внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ОбществоИстория Татарстан
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