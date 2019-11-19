Приставам могут дать доступ к кредитным историям россиян

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов подготовил законопроект, который может дать полный доступ к кредитным историям россиян. Об этом сообщает РБК.

Поправки в закон допускают запросы приставов у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к закрытой части кредитных историй граждан. Это позволит получить информацию о кредиторах и покупателях просроченной задолженности. Запросы будут направляться для проверки законности взыскания долга и начисленных процентов и пени за просрочку.

«Нам известны случаи, когда, покупая «плохой» долг у кредитора, взыскатель добавляет к сумме долга дополнительные штрафы и пени, назначает дополнительные проценты за просрочку», — прокомментировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству новых выданных кредитных карт.