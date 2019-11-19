В Россию завезли две новых модификации Mercedes-Benz CLA

Фото: Daimler AG

В России линейку Mercedes-Benz CLA пополнили седан AMG и универсал CLA 200. Цены на первый вариант начинаются от 3,6 млн рублей, а на второй — от 2,5 млн.

Как пишет «Авторевю», седан получил бензиновый турбодвигательна 2л мощностью 306 л/с и 400 Нм крутящего момента. Коробка передач авто — это 7-ступенчатый робот AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями.

Машина разгоняется до 250 км/ч, а скорости в 100 км/ч может достигнуть всего за 4,9 секунды.

Универсал может похвастаться турбомотором объемом 1,3 л. Его мощность составляет 150 л/с. Трансмиссия же аналогична первой модификации.