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«Салават Юлаев» в гостях уступил «Авангарду»

22:06, 18.11.2019
«Салават Юлаев» в гостях уступил «Авангарду»
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ уступил омскому «Авангарду» (1:4).

Единственную шайбу уфимцы забросили при счете 0:2 в пользу хозяев площадки. После гола Линуса Умарка омичи еще дважды поражали ворота «Салавата».

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
1:0 — 10 Потапов (Широков, Войнов)
2:0 — 27 Широков
2:1 — 37 Умарк (Панин)
3:1 — 39 Бек (Кошелев, Клинкхаммер)
4:1 — 51 Мартынов (Андригетто, Войнов)

СпортХоккей Башкортостан
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