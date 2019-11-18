В МЧС предупредили жителей Татарстана о надвигающейся метели

По прогнозу синоптиков, во вторник в Татарстане ожидаются туман, сильный ветер и метель. В республиканском главке МЧС порекомендовали жителям РТ подготовить нескользящую обувь и воздержаться от дальних поездок.

Туман накроет Татарстан вечером 18 ноября и ночью 19 ноября, следует из сообщения ГУ МЧС по РТ. Водителям ведомство посоветовало воздержаться от обгонов и резких торможений, а также проверить техническое состояние своего авто. Пешеходам стоит аккуратнее переходить дорогу и прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

Днем во вторник ветер усилится до 15—17 м/с, также возможны метель и гололедица. Ходить рекомендуется осторожно, наступая на всю подошву. Водителям — плавно снижать скорость и проверить состояние шин.