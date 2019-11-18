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В Казани пройдет Международный турнир по водному поло «Дружба»

17:03, 18.11.2019
В Казани пройдет Международный турнир по водному поло «Дружба»
Фото: sintez-kazan.ru

В казанском бассейне «Оргсинтез» с 22 по 24 ноября пройдет Международный турнир по водному поло «Дружба» среди юниорских сборных команд.

В турнире примут участие национальные команды России, Казахстана, Грузии и Германии. Каждая сборная по разу сыграет между собой, победит та команда, которая наберет больше всех очков.

Церемония открытия соревнований состоится 22 ноября в 12.00. После церемонии сразу начнется матч между командами России и Казахстана.

Вход на все встречи турнира — бесплатный. Расписание матчей можно посмотреть на официальном сайте СК «Синтез».

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