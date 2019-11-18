«Уфа» в товарищеском матче в Сочи обыграла московский «Локомотив»
Московский «Локомотив» и «Уфа» в Сочи провели товарищескую встречу в рамках подготовки к заключительной части первой половины сезона РПЛ.
Победу в матче одержала команда Вадима Евсеева, у которой во втором тайме дважды отличился нападающий Вячеслав Кротов. У обоих клубов отсутствовали игроки сборной.
«Уфа» — «Локомотив» — 2:0 (0:0)
Голы: Кротов, 50; Кротов, 76.СпортФутбол Башкортостан
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