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«Уфа» в товарищеском матче в Сочи обыграла московский «Локомотив»

15:27, 18.11.2019
«Уфа» в товарищеском матче в Сочи обыграла московский «Локомотив»
Фото: fcufa.pro

Московский «Локомотив» и «Уфа» в Сочи провели товарищескую встречу в рамках подготовки к заключительной части первой половины сезона РПЛ.

Победу в матче одержала команда Вадима Евсеева, у которой во втором тайме дважды отличился нападающий Вячеслав Кротов. У обоих клубов отсутствовали игроки сборной.

«Уфа» — «Локомотив» — 2:0 (0:0)

Голы: Кротов, 50; Кротов, 76.

СпортФутбол Башкортостан
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