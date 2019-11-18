Автор законопроекта «о значимых сайтах» отзовет его и полностью переделает

Депутат Антон Горелкин отзовет свой законопроект о значимых интернет-ресурсах, которым предлагается ограничить иностранное владение долей в 20%.

«Эксперты и бизнес сгенерировали живые и проработанные идеи, которые я уже решил инсталлировать в законопроект. И здесь два варианта. Такую работу, конечно, можно проделать ко второму чтению, но с учетом, что нет срочности, я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствии с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время», — написал он в телеграм-канале.

Горелкин уточнил в беседе RNS, что намерен полностью переписать документ с учетом всех высказанных в процессе его обсуждения идей.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал подготовленный законопроект «О значимых интернет-ресурсах». Он заявил, что подобная изоляция станет для инновационной сферы «вторым кольцом санкций».