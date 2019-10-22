Чубайс назвал закон о «значимых сайтах» «вторым кольцом санкций»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал подготовленный законопроект «О значимых интернет-ресурсах». Он заявил, что подобная изоляция станет для инновационной сферы «вторым кольцом санкций».

В интервью Business FM Чубайс отметил, что сфера высоких технологий особенно нуждается в глобальности и международной открытости. Исключительно на российском рынке невозможно создать компанию с капитализацией в $1 миллиард.

«В этом смысле любые ограничения здесь — это какое-то второе кольцо санкций. В этом смысле ограничение количества инвесторов, то бишь покупателей, — это прямо пропорциональное влияние на цену, а значит, на малтиплы, на доходность и так далее», — заявил руководитель «Роснано».

Напомним, что в Госдуму был внесен законопроект «о значимых сайтах». Он предлагает ограничить иностранное участие в российских интернет-компаниях.