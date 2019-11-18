Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Фото: ФСБ РФ

Состоялась передача Украине трех кораблей ВМФ — буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», задержанных в районе Керченского пролива.

В МИД России отметили, что корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача связана с завершением следственных действий.

«Хотели бы еще раз подчеркнуть, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 г., являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором является российская сторона. В сентябре всех 24 задержанных моряков обменяли на российских заключенных на Украине.

