Фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за стихи о «Спартаке»

Болельщик ЦСКА Евгений Огурцов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием отмены штрафа за стихи про московский клуб «Спартак», признанные российскими судами экстремистскими.

Поводом штрафа для 28-летнего жителя Новочебоксарска послужило стихотворение «17.05.17», опубликованное под псевдонимом Евгений Росс в сборнике «Голос трибун», изданном тиражом в 300 экземпляров. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике посчитали это произведение возбуждающим вражду и ненависть к игрокам футбольного клуба «Спартак» и его болельщикам.

В мае нынешнего года Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП, и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

После вступления решения о штрафе в силу Огурцов обратился в ЕСПЧ. По словам болельщика, имело место вмешательство со стороны публичных властей в его право на свободное выражение мнения, которое не было предусмотрено законом и не являлось необходимым в демократическом обществе. Также по утверждению заявителя, судебное разбирательство не отвечало требованиям справедливости.

Отметим, что это первое известное дело в ЕСПЧ об экстремизме после его декриминализации и переводе в разряд административных правонарушений в 2018 году.