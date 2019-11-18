Собственнику здания ратуши в Арске поручили законсервировать его до декабря

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия потребовал от собственницы старинной ратуши в Арске законсервировать здание до 2 декабря 2019 года.

«Учитывая ненадлежащее сохранение и содержание принадлежащего вам объекта, крайне неудовлетворительное его состояние, а также в целях пресечения проведения несанкционированных работ, недопущения разрушения объекта и проникновения в него посторонних лиц, вам как собственнику объекта необходимо принять меры по сохранению объекта, направленные на недопущение его дальнейшего повреждения и разрушения», — говорится в тексте предписания.

Для проведения консервационных работ собственница должна привлечь специализированную строительную организацию, имеющую лицензию Министерства культуры РФ, пишет «Татар-информ».

Напомним, несмотря на запрет властей, в историческом здании Арска без соответствующих разрешений произвели демонтаж мезонина — каменной стены и крыши здания. Здание принадлежит Фардие Закировой — дочери бывшего гендиректора ОАО «Вамин Татарстан» Вагиза Мингазова.

В итоге было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении памятника культурного наследия.