Сегодня «Нефтехимик» дома сыграет с «Динамо» Крикунова

Сегодня, 18 ноября, на льду «Нефтехим Арены» «Нефтехимик» в рамках регулярного первенства КХЛ сыграет с московским «Динамо». Начало встречи — в 19.00 по мск.

Москвичей тренирует бывший наставник нижнекамцев Владимир Крикунов.

В матче с «Динамо» свою 550-ю игру в КХЛ может провести вратарь «Нефтехимика» Константин Барулин. Также на данный момент в его активе 249 побед в лиге.

Отметим, что на прошлой неделе нижнекамцы в гостях одолели «бело-голубых» со счетом 6:3.