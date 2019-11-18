Форум «Добрая Казань» станет международным

Со 2 по 3 декабря в Казанской ратуше и в КЦ «Московский» пройдет IV форум «Добрая Казань». В этом году мероприятие станет международным, в нем собираются принять участие начальник службы ассоциаций мэрии Парижа Мари-Лоран Граво, президент международного благотворительного фонда «Вместе за жизнь» Клара Арналь, генеральный директор фонда «Русский дом» в Барселоне Анна Силюнас и другие эксперты.

В этом году форум посвящен национальным проектам и обсуждению вопросов включения общественности в их реализацию. Он состоится в преддверии форума по нацпроектам, который пройдет в Казани в 2020 году под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В конце первого дня форума в международном информационном центре также состоится гала-концерт III Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». В этом году отборочные туры фестиваля проходили в 11 городах, в которых приняли участие более 1000 детей по номинациям: вокал, жестовое пение, хореография, игра на инструментах и сценическое искусство.