Ученые нашли новый способ лечения алкогольного поражения печени

Ученые из Калифорнийского университета нашли и испытали на мышах новый способ лечения вызванного употреблением спиртного поражения печени.

Известно, что три четверти пациентов с алкогольным поражением печени умирают в течение трех месяцев. Это связано с тем , что этанол помимо всего прочего способствует размножению устойчивых к антибиотикам бактерий Enterococcus faecalis, которые выделяют токсин цитолизин, разрушающий мембраны клеток печени.

Для борьбы с этими бактериями ученые использовали четыре вида бактериофагов — вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки. Благодаря ним Enterococcus faecalis прекратили выработку цитолизина и остановили разрушение печени.

По мнению ученых, если испытания нового способа лечения окажутся успешными, то будут спасены тысячи пациентов, которым пока можно помочь только пересадкой печени, сообщается в журнале Nature.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал снизить потребление красного мяса, а также отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения рака.