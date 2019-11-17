Ученые нашли новый способ лечения алкогольного поражения печени
Ученые из Калифорнийского университета нашли и испытали на мышах новый способ лечения вызванного употреблением спиртного поражения печени.
Известно, что три четверти пациентов с алкогольным поражением печени умирают в течение трех месяцев. Это связано с тем , что этанол помимо всего прочего способствует размножению устойчивых к антибиотикам бактерий Enterococcus faecalis, которые выделяют токсин цитолизин, разрушающий мембраны клеток печени.
Для борьбы с этими бактериями ученые использовали четыре вида бактериофагов — вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки. Благодаря ним Enterococcus faecalis прекратили выработку цитолизина и остановили разрушение печени.
По мнению ученых, если испытания нового способа лечения окажутся успешными, то будут спасены тысячи пациентов, которым пока можно помочь только пересадкой печени, сообщается в журнале Nature.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал снизить потребление красного мяса, а также отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения рака.ОбществоМедицина
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