Как в Челнах октрывали новое футбольное поле за 77 млн рублей — видео

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В Набережных Челнах на стадионе спортивной школы «Виктория» открыли новое футбольное поле с беговыми дорожками, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На открытии мэр Челнов Наиль Магдеев вручил воспитанникам школы медали и кубок за второе место в Первенстве Татарстана по футболу. Также спортивной школе вручили сертификат на сумму 100 тыс. рублей на приобретение дополнительного оборудования,.

Сразу после открытия футболисты опробовали новое поле. Пока там будут играть в футбол, а потом на месте зальют каток.

«Если нужен каток, значит каток будет, какие вопросы. Мы же в первую очередь работаем в интересах людей. Да сложности они бывают технические, но мы для этого и на работу ходим, что бы эти технические сложности устранять», — сказал Магдеев.

Напомним, спортивный объект построили в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни», его стоимость составила 77 млн рублей.