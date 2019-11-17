Крупнейшую нефтяную компанию Saudi Aramco оценили в $1,7 трлн

17 ноября государственная нефтедобывающая компания Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco) начала сбор заявок инвесторов для участия первичном размещении акций (IPO).

В ходе первичного размещения акций крупнейшую нефтяную компанию в мире могут оценить в $1,6-1,71 трлн. Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд оценивал компанию в $2 трлн, пишет Bloomberg со ссылкой на материалы компании.

Всего Saudi Aramco предложит на бирже 1,5% или около 3 млрд акций. Сбор заявок для индивидуальных инвесторов продлится до 28 ноября, для институциональных — до 4 декабря.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Саудовской Аравии хочет «заставить и принудить» десятки богатых семей принять участие в IPO компании Saudi Aramco.