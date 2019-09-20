Саудовская Аравия заставит богатых граждан купить акции Saudi Aramco

Правительство Саудовской Аравии хочет «заставить и принудить» десятки богатых семей принять участие в первичном размещении акций (IPO) государственной нефтедобывающей компании Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco).

Многих из указанных семей в 2017—2018 годах удерживали в отеле Ritz-Carlton более трех месяцев и отпустили их только после того, как они передали государству активы на сумму свыше $100 млрд.

Сейчас власти Саудовской Аравии предлагают состоятельным гражданам приобрести акции Aramco в счет замороженных в 2018 году активов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. Так, от одного из бизнесменов требуют вложить в акции порядка $100 млн.

14 сентября произошло нападение: дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.