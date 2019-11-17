«Пешеходы не знают, где переходить дорогу». В ФАР оценили заявление ООН о причинах гибели россиян в ДТП

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника генсекретаря ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах.

Напомним, среди названных Тодтом причин были езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов, недостатки в правовом преследовании нарушителей и изъяны в образовании водителей и пешеходов

Канаев, в свою очередь, заявил, что для России наиболее актуальна последняя причина.

«Больше проблема прослеживается в образовании пешеходов… Они, например, не знают, где переходить дорогу. Но если говорить об образовании автовладельцев, это не критерий, который приводит именно к повышению смертности», — приводит слова эксперта RT.