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На пожаре в Альметьевском районе пострадала пожилая женщина

07:53, 17.11.2019
На пожаре в Альметьевском районе пострадала пожилая женщина
Фото: МЧС Татарстана

Накануне днем в селе Абдрахманово Альметьевского района Татарстана загорелся жилой дом.

Пожарные прибыли к месту происшествия в 11:09, через 20 минут пожар локализовали на площади 71 кв.м. потушить пламя удалось в 11.42.

В результате пожара пострадала хозяйка дома 1935 года рождения. Она получила 20% ожогов голеней, лица и кистей. Женщину госпитализировали в ЦРБ района.

Предварительная причина пожара устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, на этой неделе в Татарстане пожарные спасли женщину из горящего дома.

Происшествия Татарстан
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