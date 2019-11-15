В Татарстане пожарные спасли женщину из горящего дома

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Елабуге в пожаре в двухэтажном доме спасена 48-летняя женщина. Ее вовремя вывели из горящего здания при помощи спасательного устройства.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, сообщение о пожаре поступило в 19 часов 54 минуты. Самостоятельно до прибытия подразделений смогли эвакуироваться 8 человек. Пожарным жильцы сообщили, что в одной из квартир могла остаться женщина.

Дым валил из окна 2 этажа, огонь мог распространиться на весь второй этаж. В квартире №9 действительно была обнаружена женщина. С помощью спасательного устройства капюшонного типа ее вывели на воздух.

Огонь уничтожил вещи и мебель в квартире №17 на общей площади 15 кв. м.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Ранее пожарные в Казани спасли шестилетнего мальчика, который оказался заперт на балконе.