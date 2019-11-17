На пожаре в Башкирии погибла женщина

Накануне вечером произошел пожар в квартире многоквартирного дома по улице Алексеева в Белорецке, Башкирия. Сообщение о пожаре поступило в региональное МЧС в 21.39.

На место направлены силы и средства МЧС России в количестве 3 единиц техники и 6 человек личного состава, а также сотрудники полиции и медики. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление из окон 4 этажа пятиэтажного жилого дома.

Из здания эвакуировано 28 человек. Пожар локализован менее чем за 30 минут. В ходе тушения обнаружена погибшая женщина, 1979 года рождения.

Причины пожара и обстоятельства устанавливаются, передает пресс-служба регионального МЧС.

