СМИ: на Украине похитили главу одного из крупнейших банков страны

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины «Укрэксимбанк» Александра Гриценко.

Неизвестные затащили его в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.

Однако, по данным издания УНН, Гриценко не похитили, а задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом причина задержания не указывается.