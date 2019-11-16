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Происшествия

СМИ: на Украине похитили главу одного из крупнейших банков страны

17:34, 16.11.2019
СМИ: на Украине похитили главу одного из крупнейших банков страны
Фото: ru.wikipedia.org

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины «Укрэксимбанк» Александра Гриценко.

Неизвестные затащили его в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.

Однако, по данным издания УНН, Гриценко не похитили, а задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом причина задержания не указывается.

Происшествия
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