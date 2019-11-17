Авиакомпания «Победа» заплатит 10,5 млн рублей за размещение пассажиров и экипажа в гостиницах Казани

ООО «Авиакомпания «Победа» заплатит 10,5 млн рублей за оказание услуг по размещению экипажей и пассажиров воздушных судов в гостиницах Казани.

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок 12 ноября, заявки принимаются до 27 ноября. Итоги подведут 2 декабря.

Победитель должен будет разместить 4,5 тыс. человек с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. За одноместное размещение в сутки 1460 человек компания готова заплатить по 1250 рублей, за двухместное размещение аналогичного количества человек — 1700 рублей. Питание на одного человека в сутки оценивается в 1000 рублей.

Гостиница должна иметь «звездность» не менее трех «звезд», размещаться в безопасном районе, по возможности отдаленностью от аэропорта Казани не более 27 км, обеспечивать физическую и материальную безопасность при проживании. Также гостиница не должна иметь на прилегающих территориях кладбищ и больниц, а около нее должна быть доступность общественного транспорта в районе 800 метров.