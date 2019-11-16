МЧС Татарстана предупредило о тумане

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 22.00 16 ноября до 10.00 17 ноября.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается туман.

МЧС рекомендует любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. При ухудшении видимости следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию на местности. Водителям при движении в данных условиях необходимо отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин, а также избегать внезапных торможений.

Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода и не перебегать трассу перед движущимся транспортом, а также использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.